Özdemir İnce: Adamlar gene avantaya konmak hevesinde!

“Ezan sesini uzaydan dünyaya dinletelim. Tarihe not düşelim. Bilimsel başarıyı taçlandıralım” diyorlar. Bilim adamlarının emeğinin ürünü olan başarıyı neden ezan sesi taçlandırsın? Tam tersine, ezanı bilimcilerin başarısı taçlandıracak. Ezanın bu bilimsel başarıya katkısı kocaman bir “Hiç” olacak! Adamlar gene avantaya konmak hevesinde!

Uzaya din bilgisiyle mi gidilecek yoksa düşman oldukları gayrimüslim Batı’nın yarattığı bilimsel bilgi sayesinde mi? Elbette Müslüman olmayan dünyanın bilgisinin yarattığı teknoloji sayesinde gidildi ve gidilecek! O halde?

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Özdemir İnce’nin yazısı