Özdemir Almanya’yla krize tersten baktı: Öyleyse biz de Taksim’de gösteri yapalım

Bakanların Almanya’da yapmayı planladığı referandum mitinglerinin iptalinden ötürü Türkiye ile Almanya arasında başlayan diplomatik krizi değerlendiren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, “Öyleyse biz de Taksim Meydanı’nda gösteri yapalım” teklifini getirdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre Alman devlet kanalı ARD’ye konuşan Özdemir, Türkiyeli siyasetçilerin referandum toplantılarına ilişkin kararın sadece belediyelere bırakılmaması gerektiğini belirtip, “Avrupa Birliği ülkeleri de bu konuda birbirine düşürülmemeli. Avrupa’nın ortak tutumu oylanmalı ve en iyi halde de eğer burada konuşmak istiyorsanız, o zaman iyi niyetinizi göstermek için bir jest yapın denmeli” diye konuştu.

Türkiye’nin miting talebinin koşulsuz karşılanamayacağını savunan Özdemir, öncelikle Türk siyasetçilerin Almanya’daki yasalara uyması gerektiğini kaydetti.

‘Mesela Taksim Meydanı’nda bir miting yapalım’

Özdemir, Türkiye’den beklenebilecek jestleri de, muhalif siyasetçilerin ya da gazetecilerin serbest bırakılması olabileceğini söyledi.

Özdemir farklı bir öneri de getirdi: “Neden mesela şunu demeyelim? Öyleyse biz de Taksim Meydanı’nda bir miting yapalım. Eğer Ankara benim güvenliğimi garanti altına alacaksa ben gitmeye ve miting yapmaya hazırım. Yanıtın nasıl olacağını merak ediyorum. Bunu Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ya da Başbakan Angela Merkel, Erdoğan’ın kulağına fısıldayabilir.”

Özdemir, Türkiye’deki demokratların da yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtirken Türkiye’nin Rusya, İslamcılık veya aşırı milliyetçiliğe kaymasının Almanya açısından da iyi olmayacağını, Almanya’da iktidar ve muhalefetin konuyu birlikte ele alması gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diyerek yanıt vermişti.