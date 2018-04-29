Özdağ’ın kıyası: Gül’e ziyaretle Doğan Medya’nın satılması arasında fark yok

İYİ Parti genel başkan yardımcısı ve Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘çatı aday’lık için ‘proje’ olduğunu söyledi.

Halk TV’de canlı yayına katılan Özdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı aday olmaması için Gül’e gönderdiği iddialarına değindi.

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Ziyaretin helikopterle gidilerek yapıldığını belirten Özdağ, konuşmanın içeriğinin açıklanmadığı gibi reddedilmediğine de dikkat çekti.

Habertürk’ün haberi siteden kaldırmasını “Aksine, konuşmayla ilgili haber de aynen askeri rejimlerde olduğu gibi internet sitesinden geri çekilmiş” sözleriyle değerlendiren İYİ Parti yöneticisi, ziyaretin, kendi demokrasi mücadelelerinin ne kadar haklı olduğunu da gösterdiğini kaydetti.

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Özdağ, “Bu ziyaretle, Doğan Medya’nın satılması arasında da bir farklılık yok. İkisinde de baskı mekanizması işliyor” dedi.

‘Gül projeydi’

Özdağ, ‘çatı aday’ olarak adı anılan ancak daha sonra aday olmayacağını açıklayan Gül’e dair şunları söyledi: “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan kişilerden telkinlere muhattap olduk İYİ Parti olarak. Fakat sayın Akşener çok sert ve kararlı bir şekilde ‘Bu mümkün değil’ dedi. Böylelikle Gül projesi doğmadan öldü. Ne diyor saray; ‘Gül bir FETÖ projesi.’ Bu projeyi durduran ortadan kaldıran kim oldu? Meral Akşener. Peki iktidar hala ne diyor? ‘İYİ Parti bir FETÖ projesi.’ Bu, dökülen bir iktidar yapısını göstermektedir.”

İYİ Partili Özdağ, “Gül’ün aday olmasını isteyen kişiler kim” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Birçok değişik ve şaşırtıcı güç odağından telkinler geldi, basından, kendisini ‘iş dünyasının temsilcisi’ olarak tanıtanlardan… Türk iş dünyasının temsilcisi olarak kendini tanıtan birinden Gül’ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldık. Bu kişi herhalde Mars’taki iş dünyasının temsilcisi.”