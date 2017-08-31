Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Özdağ’ın ‘itirazı var’: ‘Bozkurt’ yasaklanamaz

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yasaklanamayacağını söyledi.

Habertürk’ten Saliha Çolak imzalı haberde, adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı duyurulan partide ‘bozkurt’ işareti yapılamayacağı, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in resminin de asılmayacağı öne sürülmüştü.

Reklam

‘Yasaklanamaz’

Partiye desteğini açıklayan isimlerden Özdağ, söz konusu haberin linkini Twitter’dan “Bozkurt bir partinin değil, Türk milletinin tarih ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yasaklanamaz” mesajıyla paylaştı.

Akşener’in partisinin şifreleri: ‘Bozkurt’ yapılmayacak, Türkeş’in resmi asılmayacak

‘Son anda aksilik çıkmazsa’ Akşener’in partisinin adı Merkez Demokrat Parti

Koray Aydın duyurdu: Adayımız Akşener; anketlerde Erdoğan geride

‘Baskın seçim’e karşı: Akşener yeni partiyi 15 Ekim’den önce kurmak istiyor

Eski MHP’li Aydın, Akşener’in partisinde: Pişkin iktidardan hesap sormaya geliyoruz

Bardakoğlu, Kılıç ve Nazlıaka’yı yalanlayan Akşener: Hiçbirine teklif götürmedik

Akşener’in partisi ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacak

Gülen’in fotoğrafı ‘yeni parti’ planlarını değiştirdi: Akşener ‘kasım’ı beklemeyecek

Akşener’in partisi ekim sonuna kadar kurulacak, hedef siyasi tabloyu değiştirmek

Özdağ, yeni partiyi anlattı: Çok sürpriz isimler katılacak

Yeni parti kurmaya hazırlanan Akşener: Çok hızlandık, önemli adımlar attık

Kılıçdaroğlu: Başkanlığı savunanlar Akşener’e yönelirse Türkiye kazançlı çıkar

 


Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Özdağ’ın ‘itirazı var’: ‘Bozkurt’ yasaklanamaz

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yasaklanamayacağını söyledi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...