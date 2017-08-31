Özdağ’ın ‘itirazı var’: ‘Bozkurt’ yasaklanamaz

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yasaklanamayacağını söyledi.
Habertürk’ten Saliha Çolak imzalı haberde, adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı duyurulan partide ‘bozkurt’ işareti yapılamayacağı, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in resminin de asılmayacağı öne sürülmüştü.
‘Yasaklanamaz’
Partiye desteğini açıklayan isimlerden Özdağ, söz konusu haberin linkini Twitter’dan “Bozkurt bir partinin değil, Türk milletinin tarih ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yasaklanamaz” mesajıyla paylaştı.
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