Özdağ’a saldırı soruşturması: Beş kişi hakkında 11 yıl 9’ar aya kadar hapis istemi

Ankara başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, beş şüpheli hakkında 11 yıl 9’ar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli 19 Ocak, üç şüpheli ise 28 Ocak’ta sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştı.

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İddianamede, Abdurrahman G, Berke A, Gülahmet T, Kadir H. ve Muhammet Raşit G. şüpheli, Özdağ ile birlikte şoförü Bayram Polat müşteki olarak yer aldı.

Şüpheliler hakkında ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ ve ‘Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçlarından hapis cezası talep edildi.

İddianame: ‘Tesadüf’ savunmalarına itibar edilmedi

İddianameye göre, şüpheliler, ödünç aldıkları otomobille Özdağ’a ait evin bulunduğu Cevizlidere Mahallesi’ndeki sokağa geldi. Burada şüphelilerle müştekiler arasında ‘belirlenemeyen bir nedenle’ tartışma başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri sopayla, biri de yumrukla müşteki Selçuk Özdağ’a vurarak ‘müştekiyi basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde kasten yaraladı.’

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Tartışmanın başında, şüpheli Muhammet Raşit G, belindeki tabancayı Bayram Polat’a doğrultarak müştekinin kavgaya müdahil olmasını engelledi. İddianamede bu silahın ele geçirilemediği belirtildi.

Şüphelilerden ikisi otomobille, üçü de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Bayram Polat, Özdağ’ın talimatıyla, kaçan şüphelilerin ardından iki el ateş etti. Bir süre sonra araçta bulunan şüpheliler, yaya olarak kaçan şüphelileri de otomobile alarak olay yerinden uzaklaştı.

İddianamede, şüpheliler Gülahmet T. ve Abdurrahman G’nin, ‘tesadüfen karşılaştıkları Özdağ’a siyasetçi olması nedeniyle soru sordukları, müştekinin kendilerine saldırması üzerine kavga başladığı ancak sopa kullanmadıkları yönündeki savunmaya itibar edilmediği’ bildirildi.

Şüpheliler Raşit G, Berke A. ve Kadir H’nin ‘tesadüfen gördükleri kavgayı ayırmak için olaya müdahil olduklarına’ dair savunmaya da itibar edilmediği belirtilen iddianamede, söz konusu üç şüphelinin, Gülahmet T. ve Abdurrahman G. ile ‘fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin değerlendirildiği’ anlatıldı.