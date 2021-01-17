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Yaramazlara biraz batar!

Özdağ’a saldırıya ilişkin iki kişi gözaltına alındı

Ankara’da iki kişi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, cuma günü, saat 12:15 sıralarında Özdağ’a evinin önünde beş kişilik grubun saldırdığını açıklamıştı. Sopa ve silah kullanan saldırganlar, aracına binmek üzere olan Özdağ’ı elinden ve kafasından yaralamıştı. Özdağ, hastaneye kaldırılmıştı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ’ın 15 Ocak’ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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