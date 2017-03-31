MHP’den ihraç edilen Özdağ’a göre Yıldırım’ın tercihi belli: Başbakan ‘Hayır’ oyu verecek

MHP’nin muhalif kanadından Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, partili cumhurbaşkanlığının oylanacağı referadumda, Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Hayır’ oyu kullanacağını öne sürdü.

MHP’den ihraç edilen Özdağ, ‘Hayır’ kampanyası kapsamında Karaman’da düzenlediği toplantıda, “Binali Yıldırım’ın, başbakan olarak kalması için çalışıyoruz. Ben ayrıca Binali Yıldırım’ın ‘Hayır’ oyu vereceğini düşünüyorum. Bir tek endişesi var, oy kullandığı sandıkta hiç ‘Evet’ çıkmazsa bunu nasıl izah eder onu düşünüyordur” dedi.

Referandum çalışması için gittiği yerlerde saldırıya uğradıklarını hatırlatan Özdağ, “Gittiğimiz yerlerde protestolardan ziyade, saldırılarla karşılaşıyoruz. Bir küçük grup tarafından gerçekleştiriliyor. Önemli değil. Biz her türlü şart altında yola çıkmayı kabul ettik ve yürümeye de devam edeceğiz. Bizi protesto eden, saldıran arkadaşlara önerim, önce Kerkük’ün Barzani tarafından ilhakını protesto etsinler” diye konuştu.