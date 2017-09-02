Özdağ ‘yeni parti’nin vaatlerini anlattı: Saray üniversite olacak, 13 uçak satılacak

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partinin vaatlerini paylaştı: “Saray, yeni kurulacak bir üniversiteye kampüs olarak verilecek. Cumhurbaşkanına ait 13 uçak satılacak. Sayın Akşener, Atatürk’ün mirası olan Köşk’te kalacak.”

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor.

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Partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki seçimlerde Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı.

Yeni partinin adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı duyurulmuştu.

‘Kimseye mezhep veya etnisite sormadık’

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Özdağ, “Vatansever olan herkese kapımızı sonuna kadar açtık. Ve kimseye mezhep veya etnisite sormadık. Gelenler içinde de herkesin olduğunu görüyor ve duyuyorum” dedi.

‘Erdoğan istese bile sonuç alamaz’

Kurucular kurulunda geniş siyasi deneyime sahip olan ve daha önce siyasetle hiç ilgilenmemiş isimler de olacağını aktaran Özdağ, partinin resmen kurulmasından sonra ve kurulların oluşmasıyla birlikte kimin hangi görevi üstleneceğinin belli olacağını söyledi.

Özdağ şöyle devam etti: “Bize FETÖ’cü demek siyasi ahlaksızlığın zirvesidir. FETÖ’nün mesela beni hedef alarak bana karşı hangi kumpasların kurulması gerektiği talimatını verdiğini ve bu talimatı hangi gazetelerin yerine getirdiğini ben de biliyorum, AKP de. Ben belgeler ile konuşurum, devlet belgeleriyle. FETÖ son bin senelik tarihimizdeki en büyük iç düşmandır. FETÖ ile mücadele AKP’ye, yani eski ortağına emanet edilemez. AKP’de at izi ile it izi o kadar birbirine karışmıştır ki, Erdoğan istese bile sonuç alamaz. Oysa bizim partimizde Türkiye’de en önemli, kararlı ve bilinçli FETÖ karşıtı uzmanlar, FETÖ’yü yok edecek dosyalarla hazırlanıyorlar.”

‘İsrafa sert ve kesin bir şekilde son verilecek’

“İktidara geldiğinizde ilk icraatınız ne olacak?” sorusunu “Saray, yeni kurulacak bir üniversiteye kampüs olarak verilecek. Cumhurbaşkanı’na ait 13 uçak satılacak. Sayın Akşener, Atatürk’ün mirası olan Köşk’te kalacak. Bütün israfa sert ve kesin bir şekilde son verilecek. Devlette tasarruf ana ilke olacak. Sonra üretim ekonomisi başlayacak” diyerek yanıtlayan Özdağ, uzman kadrolarla çalıştıkları bir yıllık eylem planlarının hazır olduğunu söyledi.