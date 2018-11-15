Özdağ, İYİ Parti’de konuşulanı aktardı: CHP’yle ittifak yapılmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Mart 2019 seçimi için CHP’yle ittifak yapılmasını istemediğini, genel merkezde de böyle bir şey duymadığını söyledi.

Yaklaşan yerel seçim öncesi partiler de birbirleriyle görüşmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün bir araya gelmişti. Görüşme sonrası, iki liderin ittifak yapabilecekleri iller üzerine konuştukları, görüşmenin olumlu geçtiği yönünde haberler çıkmıştı.

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Burdur ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Özdağ, genel merkezden geldiğini, CHP ile İYİ Parti’nin ittifakına ilişkin bir şey duymadığını söyledi.

“Çok açık şekilde söylüyorum; CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum” diyen Özdağ, İYİ Parti’nin yurt çapında kendi adaylarıyla seçime gireceklerini dile getirdi.

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İYİ Partili yönetici, partilerinin 1946’da demokrasiye geçildiğinden beri görülmemiş şekilde baskı altında olduğunu savunarak İYİ Parti’nin üç-dört ay öncesine kadar daha güçlü olduğunu ifade etti.

Özdağ, “Bizim lehimize çekilecek olan partiler varsa karşı çıkmayız” dedi.

İki parti, 24 Haziran’daki Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde yanlarına Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ni de alarak ‘millet ittifakı’ adıyla seçime girmişti.

‘Ankara için başkaları da hazırlanıyor’

İYİ Partili yöneticiye, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için düşünülen Mansur Yavaş da soruldu.

Yavaş’ın parti adayları olmasını istediğini dile getiren Özdağ, adaylığa hazırlanan başka kişilerin de olduğunu söyleyerek, “Adaylarla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Adaylarımız açıklanmaya başladığı zaman şaşıracaksınız, hem de çok şaşıracaksınız” diye konuştu.