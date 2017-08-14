Özdağ, yeni partiyi anlattı: Çok sürpriz isimler katılacak

MHP’li muhaliflerden Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meral Akşener’le birlikte kuracakları partinin ‘merkez sağ’ değil, ‘milli merkez’ bir çizgide bulunacağını ve çok sürpriz isimlerin katılacağını duyurdu.

Hürriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Özdağ partinin cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir yeri bulunan Samsun’da ekim ayında kurulacağını söyledi.

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Partinin henüz adının belirlenmediğini kaydeden Özdağ, siyasi çizgisini şöyle anlattı: “Hayır, merkez sağ parti değiliz. Her şeyden önce bütün Türkiye’yi kucaklayan bir siyasi hareketiz. Kendimizi milli merkezde tanımlıyoruz. Yani, merkezde, merkezin sağında ya da solunda olan bütün vatanperverleri davet eden bir siyasi parti oluşuyor şu anda. Herkesin yaşam tarzını güvence altına alacak bir parti olacağız. Şunun farkındayız: Ne yazık ki 1913 şartlarında bir Türkiye’yi, bu iktidar gerisinde bırakarak gitmek üzere. Biz bu ağır yıkımı aşmak için Türkiye’yi kucaklayan bir heyet ve çok iyi bir programla halkın karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Bizim partimiz bir anlamda Birinci Meclis’in ruhunu taşıyacak bir parti olacak. Türkiye, kuruluş felsefesi ve milli değerlerine dönmeli.”

‘İş dünyasından önemli katılım var’

Partiye tüm partilerden katılım olduğunu da vurgulayan Özdağ, ”Şaşıracağımız isimler olacak mı?” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Hem de çok şaşıracağınız isimler olacak. Tanıdığınız ama daha önce siyasette görmediğiniz isimler. Bazıları Türkiye’nin tamamının tanımadığı, ama kendi alanlarının çok seçkin isimleri olacak. ‘Demek o da bu tehlikeyi görmüş ki, buraya katılıyor’ diyeceğiniz siyasi isimleri de göreceksiniz. İş dünyasından önemli katılımlar var.”

‘Kurulur kurulmaz Meclis’te grubu olacak’

Özdağ çarpıcı bir iddiada da bulunarak partinin kısa sürede Meclis’te gruba sahip olacağını savundu: “Şu anda bizimle ilgili olarak partimizin genel başkanı Sayın Meral Akşener ve benim dışımda bilinen pek bir şey yok. Henüz parti programımızı açıklamadık. Bunları yaptıktan sonra kamuoyu bizimle ilgili gerçek bir değerlendirme yapacak. Şu anda bize gelen değişik kuruluşların yapmış olduğu anketler, bugün Türkiye’de seçim olursa iktidarın değişeceğini gösteriyor. Ve şunu söyleyebilirim. Parti kurulur kurulmaz Meclis’te grubu olacağını tahmin ediyoruz.”