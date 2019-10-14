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Yaramazlara biraz batar!

Özçelik-İş Sendikası genel başkanına 1.3 milyon liralık makam aracı

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1.3 milyona bir makam aracı aldı.  

Fotoğraflar: Sözcü

Sözcü’ye konuşan Değirmenci 1 milyon 800 lira değerindeki aracı aldığını doğruladı ve “Aracı kampanyayla 1.3 milyona, üç hafta önce aldım” dedi.

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Maaşı 50 bin değil, 30 ile 50 bir arasıymış!

Aracına özel plaka da yaptıran sendikacı, maaşının 50 bin liraya yükseldiği iddiası için şunları söyledi: “O kadar değil. 30 ile 50 bin lira arası… Oturduk, konuştuk. Bir düzenleme yaptık. Benim yönetim kuruluyla maaşım aynıydı. Arkadaşlar ‘Başkanım, siz bizden daha çok çalışıyorsunuz’ deyince benim maaşım biraz daha artırıldı. Ben Kayseriliyim, tasarrufu iyi bilirim. Sendikamdan herhangi bir temsil gideri ya da benzeri bir harcamada bulunmam.”

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Dursun da, yaklaşık 800 bin liralık bir araç almıştı.

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