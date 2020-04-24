Özcan Yeniçeri: Virüsten siyaset çıkarma

‘Corona’yla mücadele sürecinde gündem değişti. Sergiler iptal edildi, müzeler kapandı ve her kurum kendine en uygun şekilde önlem almaya başladı. Her şey ve herkes yarım kaldı. Bu süreç, kültür sanat alanında bazı kurumları dijitale kaydırırken bazılarıysa dijitale mesafeli durmayı tercih etti.