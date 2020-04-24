Özcan Yeniçeri: Virüsten siyaset çıkarma

Toplumsal tehditler topyekûn seferberlik gerektirir. Toplum sağlığı söz konusu olduğunda siyaset yalnızca ayrıntıdır.
Makyavelist bir mantıkla camiyi, okulu, kışlayı, adliyeyi siyasetin göbeğine taşıyanlar aynı alışkanlıklarını toplum sağlığı konusunda da göstermeleri düşündürücüdür.
Muhalefet belediyelerinin bedava ekmek dağıtmasının engellenmesi ya da bu belediyelerin bu olağanüstü şartlarda halka sağlık hizmeti vermesi için bazı alanları hastaneye çevirme girişimlerinin önlenmesi akıl işi değildir