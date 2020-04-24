Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özcan Yeniçeri: Virüsten siyaset çıkarma

Toplumsal tehditler topyekûn seferberlik gerektirir. Toplum sağlığı söz konusu olduğunda siyaset yalnızca ayrıntıdır.

Makyavelist bir mantıkla camiyi, okulu, kışlayı, adliyeyi siyasetin göbeğine taşıyanlar aynı alışkanlıklarını toplum sağlığı konusunda da göstermeleri düşündürücüdür.

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Muhalefet belediyelerinin bedava ekmek dağıtmasının engellenmesi ya da bu belediyelerin bu olağanüstü şartlarda halka sağlık hizmeti vermesi için bazı alanları hastaneye çevirme girişimlerinin önlenmesi akıl işi değildir

Özcan Yeniçeri’nin yazısı

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Evet ‘Corona’ her şeyi yarım bıraktı; peki ya sanat ve sanatçılar?

‘Corona’yla mücadele sürecinde gündem değişti. Sergiler iptal edildi, müzeler kapandı ve her kurum kendine en uygun şekilde önlem almaya başladı. Her şey ve herkes yarım kaldı. Bu süreç, kültür sanat alanında bazı kurumları dijitale kaydırırken bazılarıysa dijitale mesafeli durmayı tercih etti.

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