Özcan Yeniçeri: Türkiye’nin AB/ABD’nin baskılarına verebileceği taviz yok

AB’ye üye 27 ülkenin liderlerinin 10/11 Aralıkta bir araya gelecekleri zirve toplantısında AB’nin yeni dönemde Türkiye’ye karşı izlenecek politikayı belirleyeceklerdir. Daha doğrusu Türkiye’ye karşı AB ülkeleri ambargoları, tehditleri ve baskıları görüşecekler. Aynı tarihlerde ABD’nin S-400’ler konusunda CAATSA yaptırımlarını uygulamaya koymasının yasa haline getirilmesi bekleniyor. Türkiye’ye aynı anda hem AB’den, hem ABD’den yaptırımlar gelecektir. ABD’de yasanın geçmesiyle birlikte 30 gün içinde Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının ABD Başkanı tarafından işletilmesi zorunludur.

Bu şartlarda Türkiye’nin AB/ABD’nin baskılarına verebileceği taviz yoktur. En kötü şartlara karşı hazırlıklı olmaksa beka sorunudur.

Reklam

Özcan Yeniçeri’nin yazısı