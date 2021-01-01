Özcan Yeniçeri: Sorun AİHM değil usullere uygun işlemeyen yargı sistemidir!

Deniz Yücel ve Rahip Brunson davaları siyasi baskıyla sonuç alınabilir olduğunu hem AB hem de ABD’ye göstermiştir. Bunun üzerine bir de Türkiye’de yargı konusunda hukukçulardan daha çok siyasetçilerin ve gazetecilerin konuştuğu gerçeği ilave edilirse yapılanların ne anlama geldiği anlaşılır. Demirtaş hakkında iç hukuk yolları tüketilmeden, uzun tutukluluk gerekçe yapılarak AİHM’in verdiği karar bu bağlamda değerlendirilmelidir.

AİHM, Türkiye’deki yargının yavaş işlemesini, uzun tutukluluk süresini verdiği karara gerekçe yapmıştır. Sorun AİHM değil usullere uygun işlemeyen yargı sistemidir! AİHM’e açığımızı niye değerlendiriyorsunuz diye sormayacaksınız, sisteminizi “niye açık veriyorsunuz?” diye sorgulayacaksınız!

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Özcan Yeniçeri’nin yazısı