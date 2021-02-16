Özcan Yeniçeri: İktidarın şımarttığı bir kesim var

İktidarın şımarttığı bir kesim var. Bu kesim kendilerini yasa, anayasa hatta devlet üstü görüyor. Bunlar kritik zamanlarda ortaya çıkıyor, muhalif unsurları tehdit ederek iktidara el sallıyor. Kraldan çok kralcılık yaparak “biz buradayız ve tetikçiliğinizi yapmaya hazırız, artık bizi de görün” mesajı veriyorlar. Bunlar Anadolu tabiriyle ‘ölmeyi bayılma sanan’ ahlak fukarası türedilerdir.

Özcan Yeniçeri’nin yazısı