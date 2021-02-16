Özcan Yeniçeri: İktidarın şımarttığı bir kesim var

İktidarın şımarttığı bir kesim var. Bu kesim kendilerini yasa, anayasa hatta devlet üstü görüyor. Bunlar kritik zamanlarda ortaya çıkıyor, muhalif unsurları tehdit ederek iktidara el sallıyor. Kraldan çok kralcılık yaparak “biz buradayız ve tetikçiliğinizi yapmaya hazırız, artık bizi de görün” mesajı veriyorlar. Bunlar Anadolu tabiriyle ‘ölmeyi bayılma sanan’ ahlak fukarası türedilerdir.
SON HABERLER
DSÖ ekibi: Virüs Aralık 2019’da Wuhan’da yaygın şekilde dolaşımdaydı
Corona virüsünün kaynağını araştırmak üzere Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, 2019’un aralık ayında Wuhan kentinde salgının sanılandan çok daha yaygın olduğuna dair bulgulara rastladı.
Profesör: Vakalardaki yatay seyirde yarıyıl tatilindeki sosyal hareketlilik de etken
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği idari ve eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 vaka sayılarının 5 bin-7 bin arasında yatay seyir izlemesinde önemli bir etkenin yarıyıl tatiliyle birlikte sosyal hareketliliğin artması olduğunu söyledi.
‘Merkez’den kar payı aktarılmayınca bütçe 24 milyar lira açık verdi
Bütçe, geçen iki yıl yapılan Merkez Bankası (MB) karının bütçeye erken aktarımının 2021’de uygulanmamasının etkisiyle ocak ayında 24.15 milyar lira açık verdi.
Enflasyon ve işsizlik verileriyle eleştirilen TÜİK’te başkanlığa yeni atama
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına, başkan yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.
Tutuklu Boğaziçililer konuştu: AK Partili ailem iktidarın bu yüzü karşısında korktu
CHP heyeti, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanıp Bakırköy, Metris ve Maltepe cezaevlerine gönderilen öğrencilerle görüştü.