Özcan Yeniçeri: Aynı zarfa konan oylardan bir kısmı şaibeli, diğer kısmı yasal

İktidara göre aynı zarfa konup aynı sandığa atılan oylardan İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarına verilen oylarda şaibe yoktur. Yine aynı zarfa konup aynı sandığa atılan oylardan meclis üyelerine verilen oylarda da şaibe olduğuna yönelik AK Parti’nin itirazı yoktur. Ama onlarla birlikte aynı zarfa konulup aynı sandığa atılmış oylardan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oylarda şaibe vardır.

Ortada izahı müşkil bir durum vardır. AK Parti’nin aynı zarfa konan oylardan bir kısmının şaibeli diğer kısmının yasal kabul etmesi anlaşılır değildir.

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AK Parti 7 Haziran 2015 Seçimleri’nde kaybettiği tek başına iktidarı seçimlerin yenilenmesiyle tekrar kazandığı tecrübesine sahiptir. AK Parti bu defa tarihin İstanbul Büyük Şehir Belediye seçimleri için tekrarlanacağını düşünmektedir. Ancak yanılmaktadırlar.

Özcan Yeniçeri’nin yazısı