Özcan Yeniçeri: ABD’nin bastırılmış ırkçı duyguları

Pervasız beyaz polislerin ABD’de işlediği bu cinayet kitlelerin harekete geçmesine neden olmuştur. Görüntüler yayınlanır yayınlanmaz sokaklar karışmış, mağazalar ateşe verilmiş bazı yerlerde ABD bayrakları yakılmıştır. Amerikan polisinin daha doğrusu var oluş sisteminin ürettiği bu cinayetin artçı etkileri hala sürüyor.

İşlenen cinayet ırkçı polislerin şizofrenik hareketinden daha fazlasını anlatmaktadır. Yakın geçmişte yüzbinlerce insanı bir anda yok eden atom bombası ‘Enola Gay’i insanların üstüne gözünü kırpmadan atan bir ülkedir Amerika.

Reklam

Amerika’nın tarihinde ve kültüründe çok yaygın ve derinde fırsat beklemekte olan bastırılmış ırkçı duygular vardır.

Özcan Yeniçeri’nin yazısı