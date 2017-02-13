Özbek kardeşler ‘Gitsin’ dedi, Nazifoğlu karşı çıktı: Riekerink’le ilgili ‘son karar’ yarın verilecek

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, futbol takımının Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink’in görevine son verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

Galatasaray dün oynadığı son lig maçında kendi evinde Kayserispor’a 2-1 mağlup olmuştu.

DHA’dan Kadir Çetinçalı’nın haberine göre, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunda yer alan kardeşi Mehmet Özbek’in Riekerink’in gönderilmesi yönünde karar aldığı, Sportif A.Ş.’nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu’nun ise buna karşı çıktığı belirtildi.

Kulübün futbol takımının başına yerli bir teknik direktör getirmeyi düşünüldüğü öne sürülen haberde, Sportif A.Ş.’nin aldığı kararın yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanıp kesin sonuca bağlanacağı kaydedildi.

Fanatik’in haberine göre, yönetimin, Hollandalı teknik adama ilk olarak altyapının başına geçmesi yönünde teklif sunacağı ancak Riekerink’in bunu kabul etmemesi durumunda ise kulüple tüm ilişiğinin kesileceği belirtildi.