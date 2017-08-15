Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Özbek kapıyı ‘sonuna kadar’ açtı: Arda’yı hangi hoca, hangi başkan istemez? 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübü Barcelona’da kalıp kalmayacağı tartışılan Arda Turan’ın sarı-kırmızılı takıma dönüşüne yeşil ışık yaktı.

‘Arda’yla her zaman görüşürüm, onun başkanıyım’

NTV canlı yayınında gelen bir soru üzerine “Arda’yla ilgili yorum yapma durumunda değilim. Çünkü Arda bir kulübün oyuncusu” diyen Özbek şöyle devam etti: “Arda’yla her zaman görüşürüm. Yurt dışına çıktığım, İspanya’ya gittiğim zaman Arda mutlaka arar beni. Ben Arda’nın başkanıyım yani. Neticede Arda Galatasaray’ın bir evladı. Şimdi burada şunu yanlış buluyorum. Özellikle kamu değerlendirmesine açık olan bir konuda, Arda Türkiye’de hala hassas bir konu. Hem futbolcu kimliğiyle hem yaşananlar çerçevesinde hassas bir konu. Bir de Barcelona’nın futbolcusu. Şimdi bununla ilgili biz kendi kendimize ‘Arda’yı getirdik, Arda’yı transfer ettik’ gibi yorumlar yapmamızın birçok manada sakıncalı olduğunu düşünüyorum.”

Reklam

‘Kim Arda’yı kadrosunda görmek istemez?’

Fotoğraf: twitter.com/fcbarcelona

Galatasaray’ın kapısının 30 yaşındaki oyuncuya her zaman açık olduğunu yineleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı şunları söyledi: “Şunu her zaman, her yerde söylüyorum. Diyorum ki, Arda Türkiye’nin ve Galatasaray’ın yetiştirdiği önemli bir oyuncu. Bir yıldız, dünya yıldızı seviyesinde. Dünyanın da en önemli kulüplerinden birinin futbolcusu.Kim Arda’yı kadrosunda görmek istemez? Şimdi bana zaman zaman ‘Arda’yı getirmek ister misiniz?’ diye soruyorlar. Bu aynı ‘Ekmek veya su ister misiniz’ gibi bir soru. Dolayısıyla elbette ama şartların oluşmasına bağlı bir şey. Buradaki görüşümüzü şu kelimelerle ifade ettiğimizi düşünüyorum. Arda’yı hangi hoca, hangi başkan kendi takımında görmek istemez? Bir tane bana sayabilir misiniz?”

‘Sponsorluk sözleşmesiyle kolayca çözülür’

Transferin maliyetinin bir sponsor tarafından karşılanması durumunda UEFA’yla sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı sorulan Özbek “UEFA kurallarına göre sözleşmeyi kulüple yapmak zorunda. Ama eğer bir firma bu manada destek vermek isterse sponsorluk sözleşmesi çerçevesinde bunu kolayca çözebilirsiniz” diye konuştu.

Barcelona’nın hocası ‘umutsuz’: Arda Turan’ı yeniden kazanabilir miyiz bilmiyorum

Gazeteciye saldırdı, bıraktı, geri dönüyor: Arda Turan ‘yeniden’ Milli Takım’da

Demirören kapıyı ‘sonuna kadar’ açtı: Bundan sonra bütün iş Arda kaptanımızda

Lucescu’dan Arda Turan’a ‘yeşil ışık’: Ne acılar çektiğini tahmin edebiliyorum

Arda Turan’dan Fatih Terim’e ‘acele cevap’: Yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi

‘Bu kavganın kazananı olmaz’: 25 soruda Fatih Terim’in basın toplantısı

Terim’in ‘Arşive bakın, göreceksiniz’ dediği yayın: Turan, ‘sevdiği büyüğü’ Ağar’ın sözüyle ‘uyarmış’

Terim yalanladı: Bırakın ona, dünyanın en iyi futbolcularına bile milli formayı pazarlık konusu yaptırmam

Başkan ‘kaptan’ın arkasında: Referandum desteğinden dolayı kasıtlı eleştiriliyor

Arda Turan, Star’ı yalanladı: Annemin ağzından yazılan haberin gerçekle alakası yok

Arda Turan aynen devam: Meşe’yi o ikiliyle kahkaha atarken görünce dayanamadım

Saldırının öncesinde: Kokpite sokulmayan Arda Turan, THY genel müdürünü aramış

Tanju Çolak’tan al haberi: Arda Turan, Fatih Terim’in iki yardımcısını milli takım uçağında istememiş

‘Milli takımda yaşanan süreç şık durmuyor’ diyen Abdullah Avcı: Bir şeyleri sümen altı etmeden çözüm bulunmalı

Rıdvan Dilmen’e göre ‘milat’ 24 Ocak: Arda Turan ‘Evet’ kampanyasına katıldığı için bedel ödüyor

Milliyet’ten yazarına saldıran Arda’ya: Sokak mafyasının tenezzül etmeyeceği kafa

Terim ‘hostesle tartışma’ sanmış: Arda bizim evladımız, böyle olmasını istemezdim

‘Arda Turan adamlığıyla gönlümde bir kahraman’ diyen Rıdvan Dilmen: Gazetecinin milli takım uçağında ne işi var?

Gazeteciye saldıran Arda Turan’a basın toplantısında protesto: Muhabirler salonu terk etti

Kabadayıların oyununda bir başka kabadayı: Arda Turan

Gazeteciye saldıran Arda Turan milli takımı bıraktı: Pişman değilim, kuş gibiyim

Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’a Twitter’dan: Bir projenin iflası

Kadro dışı: Gazeteciye saldıran Arda Turan milli takım kampından gönderildi

‘Asıl sorumlu Arda değil’ diyen Demirkol, ‘tatlıya bağlamak’ isteyen gazetecileri suçladı: Gidin cami imamı olun

Gazeteci Bilal Meşe, ‘ilklerin adamı’ Arda’nın saldırısını anlattı: Şaka sandım

Kendine hak gördü: Futbolcu Arda Turan, Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırıp küfretti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...