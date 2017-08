Özbek kapıyı ‘sonuna kadar’ açtı: Arda’yı hangi hoca, hangi başkan istemez? 

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübü Barcelona’da kalıp kalmayacağı tartışılan Arda Turan’ın sarı-kırmızılı takıma dönüşüne yeşil ışık yaktı.

‘Arda’yla her zaman görüşürüm, onun başkanıyım’

NTV canlı yayınında gelen bir soru üzerine “Arda’yla ilgili yorum yapma durumunda değilim. Çünkü Arda bir kulübün oyuncusu” diyen Özbek şöyle devam etti: “Arda’yla her zaman görüşürüm. Yurt dışına çıktığım, İspanya’ya gittiğim zaman Arda mutlaka arar beni. Ben Arda’nın başkanıyım yani. Neticede Arda Galatasaray’ın bir evladı. Şimdi burada şunu yanlış buluyorum. Özellikle kamu değerlendirmesine açık olan bir konuda, Arda Türkiye’de hala hassas bir konu. Hem futbolcu kimliğiyle hem yaşananlar çerçevesinde hassas bir konu. Bir de Barcelona’nın futbolcusu. Şimdi bununla ilgili biz kendi kendimize ‘Arda’yı getirdik, Arda’yı transfer ettik’ gibi yorumlar yapmamızın birçok manada sakıncalı olduğunu düşünüyorum.”

‘Kim Arda’yı kadrosunda görmek istemez?’

Galatasaray’ın kapısının 30 yaşındaki oyuncuya her zaman açık olduğunu yineleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı şunları söyledi: “Şunu her zaman, her yerde söylüyorum. Diyorum ki, Arda Türkiye’nin ve Galatasaray’ın yetiştirdiği önemli bir oyuncu. Bir yıldız, dünya yıldızı seviyesinde. Dünyanın da en önemli kulüplerinden birinin futbolcusu.Kim Arda’yı kadrosunda görmek istemez? Şimdi bana zaman zaman ‘Arda’yı getirmek ister misiniz?’ diye soruyorlar. Bu aynı ‘Ekmek veya su ister misiniz’ gibi bir soru. Dolayısıyla elbette ama şartların oluşmasına bağlı bir şey. Buradaki görüşümüzü şu kelimelerle ifade ettiğimizi düşünüyorum. Arda’yı hangi hoca, hangi başkan kendi takımında görmek istemez? Bir tane bana sayabilir misiniz?”

‘Sponsorluk sözleşmesiyle kolayca çözülür’

Transferin maliyetinin bir sponsor tarafından karşılanması durumunda UEFA’yla sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı sorulan Özbek “UEFA kurallarına göre sözleşmeyi kulüple yapmak zorunda. Ama eğer bir firma bu manada destek vermek isterse sponsorluk sözleşmesi çerçevesinde bunu kolayca çözebilirsiniz” diye konuştu.