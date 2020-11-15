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Yaramazlara biraz batar!

Özay Şendir: Pompeo için en düşük seviyede protokol ve güvenlik lütfen

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’de sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşüp sonra İstanbul’dan ayrılacak.

Ne Patrikhane, Vatikan gibi ayrı bir devlet ne de Türkiye, Suudi Arabistan gibi aşağılandığı zaman bile “Aman ağam” diyecek bir ülke.

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Zevahiri kurtarmak adına sözcüleri, “Programlar uymadı”, “Din özgürlüğüne vurgu” falan diyor ya, Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar’ı, sadece Müslüman olduğu için 11 Eylül’ün arkasında olmakla suçlayan kafa bu.

Üç ay sonra koltuğunda olmayacak bu küstah ABD Dışişleri Bakanı’na, karşılamadan, uğurlamaya, güvenlikten, trafik düzenlemeye kadar en düşük protokol ve güvenlik seviyesi uygulanmalı.

Özay Şendir’in yazısı

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