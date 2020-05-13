Özay Şendir: Bulaşma katsayısını kalıcı olarak 1’in altında tutabilmemiz lazım

Koronavirüs salgınını kontrol altında tutabilmenin tek bir formülü var.

O da hastalık bulaşma katsayısını kalıcı olarak 1’in altında tutabilmek.

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Almanya’da bulaşma katsayısı 0.6’ya kadar düşmüştü.

Önlemler biraz hafifledi, bulaşma katsayısı 1.18 oldu.

Yani hasta her 10 kişi hastalığı 12 kişiye bulaştırır hale geldi.

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En başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore’de önlemler hafifletildi.

Pazartesi günü, 9 Nisan’dan bu yana en yüksek vaka artışı yaşandı.

Yasaklar gevşetilince binlerce kişinin akın ettiği Seul’un eğlence bölgesi Itaewon şimdi salgın merkezi haline geldi.

Özay Şendir’in yazısı