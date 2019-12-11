Ozan Kabak, 2000 ve sonrası doğumlularda en değerli 10 oyuncu arasına girdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un Britanyalı genç yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon avroluk (747 milyon lira) değeriyle 2000 ve sonrasında doğan oyuncular arasında ‘en değerli’ olurken, Schalke’de forma giyen 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak 30 milyon avroluk (193.2 milyon lira) piyasa değeriyle ilk 10’a girdi.

Fotoğraf: DHA

Bu yıl ocak ayında 11 milyon avro karşılığında Galatasaray’dan Stuttgart’a giden, bu sezon başında da 15 milyon avro bedelle Schalke’ye transfer olan Kabak listede yedinci sırada yer aldı. Milli takımın genç oyuncusu, İngiliz Prömiyer Ligi takımlarından Manchester City’nin yıldızı Phil Foden’la yedinciliği paylaştı.

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Futbolla ilgili analiz yapan ve istatistik tutan KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 yılı ve sonrasında doğan en değerli 10 oyuncuyu belirledi.

Jadon Sancho’yu, 67 milyon avroyla (431.44 milyon lira) Real Madrid’in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, İspanyol ekibin bir diğer oyuncusu Brezilyalı Rodrygo ise 56 milyon avroyla (360.61 milyon lira)

İlk 10 şöyle:

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Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 116 milyon avro (747 milyon lira)

Vinicius Junior (Real Madrid) – 67 milyon avro (431.44 milyon lira)

Rodrygo (Real Madrid) – 56 milyon avro (360.61 milyon lira)

Hudson-Odoi (Chelsea) – 53 milyon avro (341.29 milyon lira)

Moise Kean (Everton) – 38 milyon avro (244.7 milyon lira)

Ryan Sessegnon (Tottenham) – 35 milyon avro (225.38 milyon lira)

Ozan Kabak (Schalke 04) – 30 milyon avro (193.18 milyon lira)

Phil Foden (Manchester City) – 30 milyon avro (193.18 milyon lira)

Sandro Tonali (Brescia) – 27 milyon avro (173.86 milyon lira)

Max Aarons (Norwich City) – 26 milyon avro (167.42 milyon lira)

