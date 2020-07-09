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Yaramazlara biraz batar!

Ozan Güven’in uzaklaştırma kararına itirazını mahkeme reddetti

Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a yönelik uzaklaştırma kararına itirazı reddedildi.

Güven’e Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla iki ay uzaklaştırma kararı verilmişti.

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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Güven karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Oyuncu ayrıca, Bulutsuz’un kendisini darp ettiğini iddia ettiği fotoğrafları da dosyaya ekledi.

İtirazı reddeden mahkeme verilen tedbir kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olmasını gerekçe gösterdi.

Bulutsuz, Güven’in 13 Haziran’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Levent’te bulunan evinde kendisini darp ettiğini belirterek İstanbul başsavcılığına başvurmuştu. Güven ise suçlamayı reddetmiş, Bulutsuz’un kendisine saldırdığını söylemişti.

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İnceleme sonrası rapor hazırlayan bilirkişi, kameraların 7/24 esasına göre çalıştığını, 500 GB kapasiteli harddiskte olay gününe ait görüntülerin bulunmadığını ifade etmişti.

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