Özalan 16 yılı unuttu: 2002’de Erdoğan olsaydı Dünya Kupası’nda final oynardık

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “2002’deki şampiyonada ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık” dedi.

Sabah’tan Sonat Bahar’a konuşan Özalan, 1993 yılında Akdeniz Oyunları şampiyonu olan ve kendisinin de içinde bulunduğu sporcu grubunun 2002 yılında Dünya Kupası’nda üçüncü olduğunu hatırlatarak, “Bu hevesi ve sabrı kuracağımız bir ruha ihtiyaç var. Önce bunu aşılamam lazım. En ufak kötü sonuçta demoralize oluyoruz. Bir büyük başarıda da mücadeleyi bırakmamamız gerektiğini çabuk unutuyoruz. Sabır göstermemiz gerekiyor, başarı bir varış noktası değil yolculuğun ta kendisidir” diye konuştu.

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Eski milli futbolcu, ‘Meclis’te spor camiasının sesi’ olduğunu dile getirerek, “Dünya Kupası atmosferini yaşayan biri olarak bugün orada olmamamız çok üzüntü verici. Biz dünya üçüncüsü olarak çıtayı çok yükselttik” diye devam etti.

Türkiye’nin iki kez çok iyi kenetlenip birlik olduğuna şahit olduğunu ifade eden AKP’li vekil, birincisinin 2002’deki üçüncülük olduğunu belirtip “İkincisi ise 15 Temmuz, orada da Türk milleti büyük bir birlik gösterdi. Bunlar unutulmaz” dedi.

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Özalan, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizgisinde ilerleyeceğini belirterek “Her zaman cumhurbaşkanımızın davasının bir adamıydım ve hep onun yanındaydım. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı döneminden beri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın spora olan düşkünlüğünden dolayı hep bir bağımız vardı. Artık resmi bir şekilde yanındayım. Geçmişime bakıldığı zaman tuttuğunu koparan, mücadeleci, hırslı, verilen görevi yerine getiren bir yapım var. Yeni başladığımız bu yolda, ne görev verilirse cumhurbaşkanımızın çizeceği yoldan ilerleyeceğiz” dedi.

Türkiye, Erdoğan iktidara geldikten sonra hiçbir Dünya Kupası’na katılamazken, bir kez katılabildiği Avrupa Kupası’nda 2008’de yarı final oynadı.