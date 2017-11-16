Özakça’dan yanıt: Feyzioğlu’nu baba ilan edecek bir sempati içinde olmamızı kimse beklemesin

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Açlık grevindeki Semih Özakça, “Nuriye ile Semih’i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin” diyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’na yanıt verdi.

OHAL KHK’sıyla ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, aylar önce başladıkları açlık grevlerini 254 gündür sürdürüyor.

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Feyzioğlu da Türkiye’nin aylardır gündeminde olan bu mesele için “Nuriye ile Semih’i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin” demişti.

Özakça, baro başkanına Twitter hesabından yanıt verdi.

Biliyor ki, sempati duyarsa tutuklanır; empati kurarsa iktidara yaranamaz. Biz halkın içinde, halkın evladıyız; Feyzioğlu'na, sen kimsin! demek gerekir. Böyle bir beklenti var mı bilmiyorum ama Feyzioğlu'nu baba ilan edecek bir sempati içinde olmamızı kimse beklemesin. https://t.co/e223LDx5an — Semih Özakça (@SemihOzakca) November 16, 2017