Özakça’dan tutuklu Beşiktaşlılara: Tüm zamanların şampiyonu direnenlerdir

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Tutuklu öğretmen Semih Özakça, ‘Nuriye Semih Yaşasın’ pankartı açtıkları için tutuklanan Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderdi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinin 166’ıncı gününde.

Reklam

6 Ağustos tarihinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’da oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açan ‘Beleştepe’ taraftar grubu üyesi toplam 11 taraftar tutuklanmıştı.

‘Siz de tarihin defterine yazıldınız’

Kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça’nın Twitter’dan paylaştığı mesajında Semih Özakça şunları söyledi: “Sevgili ve Volkan ve tutsak Beleştepe taraftarları; ‘Nuriye Semih Yaşasın’ dediğiniz için tutuklandınız. Konyaspor ise sadece beş maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ama Başbakan Konyaspor’a bu cezayı da düşüreceğiz dedi. Şunu bilmelisiniz ki, tüm zamanların şampiyonu direnenlerdir. Siz de tarihin defterine yazıldınız… Sizleri sevgi ve özlemle kucaklıyorum.”