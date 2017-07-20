Özakça’dan mektup: İşini isteyen, öğrencilerini özleyen biri nasıl rahat uyur?

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça, Sincan Cezaevi’nden mektup gönderdi.

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 134’üncü gününde.

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Özakça, kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça’nın Twitter’dan yayımladığı mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Onca düşünülecek ve yapılacak şey var ki. Bir insan, kelimenin gerçek anlamıyla her saniye katliamlar yaşanırken, geçen her saniye de onlarca çocuk doğar doğmadan sadece besin alamadığı için ölürken, adaletsizlikler karşısında umut arayıp bulamayanlar bunalıma girerken, emperyalizm ve kapitalizm bütün yaşadığımız haksızlıkların sorumlusu olarak daha azgınca halklara saldırmaktan geri durmazken… Nasıl rahatça uyunabilir? İşini isteyen, sevdasının açlığını düşünen, öğrencilerini özleyen biri nasıl rahat olabilir?”

Mektubun tamamı şöyle: