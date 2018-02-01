Öz kızına taciz iddiasıyla yargılanan adama tutuklama: Adliyeden kaçmaya çalıştı

Isparta’da 14 yaşındaki öz kızına yedi ay boyunca tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ş.G., hakkında tutuklama kararı verilince duruşma çıkışı adliyeden uzaklaşmaya çalıştı. Sanık, kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı.

DHA’nın haberine göre Isparta’nın Yalvaç ilçesinde oturan anne H.G., 2016’da kızı A.G.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark etti. A.G., öz babası 46 yaşındaki Ş.G.’nin, yaklaşık yedi aydır kendisini mandıraya götürüp cinsel tacizde bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine anne, iki çocuğunun babası Ş.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ş.G. hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açıldı.

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Yalvaç, Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen gizli duruşmada, A.G. için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenen rapor okundu. Raporda, küçük kızın olay nedeniyle beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.

Koşar adımlarla adliyeden kaçtı

Mahkeme Başkanı Mustafa Tünar, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıkladı. Tünar, sanık Ş.G.’nin ‘cinsel taciz’ suçundan ceza alma olasılığı göz önünde bulundurularak, kaçma riskine karşı tutuklu yargılanmasına karar verildiğini söyledi.

Kararın açıklanmasının ardından salondan ayrılan sanık Ş.G., koşar adımlarla adliye binasından çıktı. Duruşma salonu kapısında bekleyen polis memurları, Ş.G.’yi kovalamaca sonunda, adliye bahçesinde yakaladı. Ş.G., işlemlerinin ardından Yalvaç B Tipi Cezaevi’ne gönderildi.