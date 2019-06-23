Oyunu kullandıktan sonra Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul belediye başkanlığı seçiminde oyunu kullandıktan sonra ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganına benzer şekilde “İnşallah her şey güzel olur” dedi.

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Gül oyunu eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu’nda kullandı. Sandık görevlilerine başarılar dileyen Abdullah Gül, gazetecilere şunları söyledi: “Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. İnşallah memleket için Türkiye için hayırlı olsun. Önümüzde uzun 4 buçuk yıl gibi uzun bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur. Memleket için vatandaşların beklentileri var ve önümüzde yeni bir seçim olmaması Türkiye için büyük bir avantaj.”