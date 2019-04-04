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Yaramazlara biraz batar!

Oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı belli oldu: Yedisi CHP’den

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte, koltuğunu korumayı başaran başkanlar arasında desteğini oransal olarak en fazla artıranlar da belli oldu.

Fotoğraf: Reuters

Nüfusu 100 bini aşan yerleşim yerleri üzerinden yapılan analize göre en fazla oy artıran başkan yüzde 18.73’le Alanya’nın MHP’li belediye başkanı Murat Yüce. İlk 10’un yedisi CHP’li, ikisi MHP’li biri AKP’li.

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1- Antalya-Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, yüzde 18.73

2- CHP’li Antalya-Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 18.35

3- Adana-Çukurova Belediye Başkanı CHP’li Soner Çetin, yüzde 14.98

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4- Antalya-Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen, yüzde 11.17

5- İzmir-Karabağlar Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Selvitopu yüzde 11.16

6- Ankara-Etimesgut Belediye Başkanı MHP’li Enver Demirel, yüzde 9.72

7- Antalya-Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü, yüzde 9.67

8- Eskişehir-Odunpazarı Belediye Başkanı CHP’li Kazım Kurt, yüzde 9.33

9- Eskişehir-Tepebaşı Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Ataç, yüzde 8.41

10- Tekirdağ-Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ekrem Eşkinat, yüzde 7.45


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