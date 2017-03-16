Oyundan çıkarken küfür etmekle suçlanan ‘ağabey’ Pektemek’e ‘1 liralık’ dava: Varoş söylemler artık geride kalmalı 

Kartalspor Teknik Direktörü Önder Deniz Kolgu, Başakşehirli Mustafa Pektemek’in ağabeyi Kocaelisporlu futbolcu Sinan Pektemek’e ‘oyundan çıkarken küfür ettiği’ gerekçesiyle 1 liralık tazminat davası açacağını söyledi.

‘Alt liglerde olanlar kimsenin umurunda değil’

İzmit İsmet Paşa Stadı’nda oynanan maçın 77’nci dakikasında kırmızı kart gören Pektemek’in soyunma odasına giderken kullandığı ifadelere takımını yalnız bırakmamak adına karşılık vermediğini dile getiren Kolgu, şöyle devam etti: “Fakat oyundan çıkarken anlamadığım bir şekilde bana ve oyuncularıma ettiği küfürleri mahkemeye taşıyarak en kısa zamanda 1 liralık tazminat davası açacağım. Çünkü Türk futbolunda bu varoş söylemlerin, bu kalitesiz işlerin, centilmenlik dışı hareketlerin artık geride kalması lazım. Zaten üst taraf alt tarafla hiç ilgilenmiyor. 2’nci Lig’de 3’üncü Lig’de neler oluyor kimsenin umurunda değil. Bu konuda çok inatçıyım, belki dikkat çekerim.”