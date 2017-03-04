Oyundan alınan Quaresma’nın tepkisi sorulan Şenol Güneş: Kolundakileri attığına göre demek ki ağırlık yapmış

Rizespor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, “Her şeye rağmen maçın sonunda üç puan iyi ama eksiklerimiz var” dedi.

‘Eksikler vardı ama temel ilkeler doğruydu’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Rizespor’un tek taraflı bir oyun oynadığını vurgulayan Güneş, şunları söyledi: “Tek taraflı oynamayı da başarılı şekilde uygulayan bir takım vardı. Hem alanda hem adam markajında olağanüstü koşarak pes etmeden oynamaya çalışan bir takımdı maçın başından sonuna kadar. Skor ne olursa olsun, 1-0’da bile aynı oyun yapısıyla oynadı. Biz de ona göre sabırlı oynamak durumundaydık. Bizim eksiklerimiz vardı ama oyunun temel ilkeleri doğruydu. Hem topa sahip olma hem oyunu yönetme. Ama yavaş oynadık. Attığımız goldeki oyun anlayışımızı daha fazla yapsaydık daha çok pozisyon bulurduk.”

‘Fazla top kaybı yaptık’

“Bugün hareketli ve tek top oynama anlayışında eksik kaldık” diyen tecrübeli teknik direktör, şöyle devam etti: “Fazla top kaybı yaptık, bireysel topla oynamaya çalıştık. Bunlar eksiklerimizdi. Üç puan sevindirici kendi sahamızda bu tip maçlar oynayacağız. Dışarıda da oynayacağız. Çünkü rakipler direnecek, savaşacak. Bunları aşacak kalitemiz, becerimiz var ama bugün biraz daha zor oldu. Ama yine de kazanmak isteyen, bunun için oynayan bizdik. Her ne kadar az pozisyon bulsak bile.”

‘Yaşı geçti ama düzeltmesi gerek’

Karşılaşmanın 65’inci dakikasında oyundan aldığı Ricardo Quaresma’nın sahadan çıkarken gösterdiği tepkiye dair bir soruya, “Ne düşündüğünü bilmiyorum. Bizim kulübeye gelmedi ama olumsuz bir tepkisi olacağını düşünmüyorum. Kendi durumunu biliyor. Takımın bir parçası olarak görevlerini de biliyor. Elinden gelen gayreti gösterdi. Attığımız golde de katkısı oldu” karşılığını veren Güneş, Portekizli oyuncunun hareketlerini ekrandan izledikten sonra şunları söyledi: “Şimdi gördüm el kol hareketlerini. Kendine mi yaptı, bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, birine selam mı verdi bilmiyorum. Belki tribünde tanıdıkları vardır. Kolundakileri de attığına göre demek ki fazlalık, ağırlık yaptı. Çok önemli bir şey değil. Gereksiz. Oyuncunun çıkması kötü olduğunu göstermez. Düzeltmesi gerekiyor. Yaşı biraz geçti ama olsun. Ne yaptığını bilmiyorum, Anlatsın bakalım, dinleriz. Bizim işimiz dinlemek.”

‘Silgiyi bitirmemek lazım’

Beşiktaş Teknik Direktörü, basın toplantısında gelen bir soru üzerineyse, “Çok özür dilemek iyi değil, çok pardon iyi değil. Yazmak güzel ama silgiyi bitirmemek lazım” dedi.