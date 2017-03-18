‘Oyuncuların suçu yok’: Adanaspor’a 2-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor’da Tolunay Kafkas’la yollar ayrıldı 

Süper Lig’in 25’nci haftasında Adanaspor’a 2-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor’da teknik direktör Tolunay Kafkas’la yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Kafkas’la sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varıldığı, milli maç arasında takımın yeni hocasının duyurulacağı belirtildi.

32 maçta 11 galibiyet

Sezonun üçüncü haftasında Cihat Arslan’ın yerine göreve getirilen 48 yaşındaki teknik direktörün yönetiminde ligde ve kupada toplam 32 maça çıkan yeşil-siyahlı takım 11 galibiyet, dokuz beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Ligde Gençlerbirliği ve Trabzonspor’un ardından Adanaspor’a da kaybeden Akhisar Belediyespor, 27 puan ve maç fazlasıyla 14’üncü sırada yer alıyor.

‘Şikayet etmenin anlamı yok’

Adanaspor’a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ayrılık kararını açıklayan Kafkas, şunları söylemişti: “Takımı maalesef istediğimiz seviyeye getiremedik. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansını yükseltemiyorsan şikayet etmenin bir anlamı yok. Çok emek sarf ettik, oyuncuların bir kabahati yok. İyi takım yaparsanız iyi sonuç alırsınız.”