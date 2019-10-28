Oyuncuları tokatlayan antrenöre 1035 gün hak mahrumiyeti

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu’nca üç yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt’a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve sekiz maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

Takımdaki futbolculardan biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayınlanmış, görüntüyü izleyenler teknik direktör Kurt’a tepki göstermişti.

Reklam

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra konuşan teknik direktör, futbolcularıyla arasında ‘baba-oğul ilişkisi‘ olduğunu söylemiş ve “Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur” demişti.

‘Performansı artırmak için yapmıştım’

Öte yandan teknik direktör Halit Kurt’un, İl Disiplin Kurulu’na verdiği savunmasında şunları söylediği öğrenildi: “Olayın yaşandığı tarihte hiçbir futbol takımı ile resmi sözleşmem yoktu. Dolayısıyla olayın yaşandığı gün müsabakada resmi görevli değildim. Yaptığım davranış; motivasyon, takımın kendine gelmesini sağlamak, performansı artırmak amacıyla yapılmıştır. Bundan dolayı özür dilerim.”