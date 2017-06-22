‘Oyuncular birliği kurulmalı’ diyen Ekpe Udoh’tan ‘bir hatırlatma’: Bu oyun bizsiz oynanamaz

Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic’in oyuncuların haklarını savunmak için ‘oyuncular birliği’ kurulması önerisine sarı-lacivertlilerin ABD’li pivotu Ekpe Udoh da destek verdi.

‘Bizsiz oynanamaz’

Kişisel blogunda paylaştığı yazıda oyunculara seslenen Udoh, “Çok fazla lig var etrafımızda ve hayat zor olacak, bu yüzden oyuncular birliğinin kurulması gerekiyor. Oyuncular gün geçtikçe güçsüz hale getiriliyor ve herkesin anlaması gerekiyor ki bizsiz bu oyun oynanamaz” dedi.

‘Umarım o lige siyah oyuncular gitmez’

Litvanya ekibi Lietuvos Rytas’ın başkanı Gedvydas Vainauskas’ın “Bence takımlarda ikiden fazla siyah oyuncu olmamalı. Koç Pecasas dört siyahi oyuncu aldı. Birden çete gibi oldular” açıklamasına da değinen ABD’li oyuncu şunları yazdı: “Litvanya takımlarından birinin başkanının söyledikleri hiç hoş şeyler değildi ve umarım bundan dolayı da ne onun takımına ne de o lige siyah oyuncular gitmez. Bana güvenin, birçok takım sahibi böyle hissediyor.”