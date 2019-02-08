Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Yalçın Menteş, 58 yaşında hayatını kaybetti.
2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen Yalçın Menteş, Göztepe Özel Çağıner Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 12 gündür tedavi görüyordu.
Yalçın Menteş’e akciğer kanseri teşhisi de konmuştu.
Oğlu Murat Menteş ölüm haberini “Sevgili babam Yalçın Menteş’i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun” mesajıyla duyurdu.
Oyunculuğa tiyatroyla başlayıp sinema filmlerinde rol alan Menteş, televizyon dizileriyle ün kazanmıştı. Menteş popüler diziler Tatlı Kaçıklar, Yalancı Yarim, Cennet Mahallesi, Tahsin Çarli, Yalancı Romantik, Sevda Tepesi, Akasya Durağı dizilerinde rol almıştı.