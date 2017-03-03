Oyuncu Tom Hanks’ten Beyaz Saray muhabirlerine kahve makinesi: Gerçek için savaşa devam edin

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, Beyaz Saray muhabirlerine, “Gerçek için savaşınıza devam edin” notuyla kahve makinesi hediye etti.

Independent’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok medya kuruluşunu yalan haberler yapmakla suçlarken oyuncu Tom Hanks, Beyaz Saray muhabirlerine ‘gerçek mücadelelerinde’ yardımcı olması için kahve makinası gönderdi.

Hanks, bu hediyeyle beraber şu notu da düştü: “Gerçek, adalet ve Amerikan yolu için mücadelenize devam edin.”

Oscar ödüllü oyuncu 2004 yılında George W. Bush’un başkanlığı sırasında da basın mensuplarına kahve makinası hediye etmişti.