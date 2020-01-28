Oyuncu Şevket Çoruh’a da ‘deprem paylaşımları’ nedeniyle soruşturma açılmış

Elazığ’daki depremin ardından açılan soruşturmada, oyuncu Şevket Çoruh’un da adının bulunduğu belirtildi.

Fotoğraf: Facebook

Ankara başsavcılığı, deprem paylaşımları nedeniyle 50 kişi hakkında ‘halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ ve ‘Türk milletini, devleti, TBMM’yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında oyuncular Berna Laçin ve Şevket Çoruh da bulunuyor. Ankara dışında yaşayan kişilere ait dosyalar, yaşadıkları illerin başsavcılıklarına gönderildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 41 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından ‘provokatif’ paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma açılacağı duyurulmuştu.