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Oyuncu Şevket Çoruh ‘Saldırıya uğradım’ dedi: İki kişi gözaltında

Oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’ya İzmir’de saldırdığı gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Çoruh, Narlıdere ilçesinde arkadaşı Murat Akkoyunlu’yla ‘Bir Baba Hamlet’ isimli tiyatro oyunun sergiledikten sonra bir restorana gitti.

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Sürücüyü uyarmış

Çoruh, restoran önündeki caddede sokak hayvanlarına tehlike oluşturabilecek şekilde araç kullanan sürücüyü uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı.

İddiaya göre sürücü ve arkadaşı, Çoruh ile Akkoyunlu’ya saldırdı. Oyuncular restorana sığınırken, saldırının burada da sürdüğü bildirildi.

Çoruh ve Akkoyunlu, çağırılan polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldu.

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Gözaltı var

Yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar da Çoruh’un kendilerine saldırdığını öne sürdü. Kavgaya karışan diğer kişilerin arandığı belirtildi.

‘Linç edilmeye çalışıldık’

Çoruh, daha sonra Twitter hesabından şunları yazdı: “İzmir’in göbeğinde darp edildik. Servet’in içinde, yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık şimdilik. Kantar Polis Merkezi’ndeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık.”

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