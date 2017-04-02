Oyuncu Şevket Çoruh: Referandumda net bir şekilde ‘Hayır’ diyeceğim

‘Arka Sokaklar’ dizisindeki ‘Mesut Komiser’ rolüyle tanınan oyuncu Şevket Çoruh, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘net bir şekilde ‘Hayır’ oyu vereceğini’ söyledi.

Cumhuriyet’ten Ezgi Atabilen’e konuşan Çoruh, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından Kanal D sunucusu İrfan Değirmeci’nin işten çıkarılması üzerine içinden gelen bir duygu üzerine “Ben de ‘Hayır’ diyorum beni de kovun” diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

‘Kanıma dokunuyor’

Bir kişinin ‘Hayır’ dediği için işten atılmasını anlayamadığını belirten Çoruh, “Anlamadığım şeye de tepki gösteriyorum. Bir şey adına, bir şey uğruna da değil yani. Ben net bir şekilde, bu referandumda ‘Hayır’ diyeceğim. ‘Hayır’ diyen başka bir insanın işinden kovulmasını zaten anlamıyorum. Benim kanıma dokunan şey bu” diye konuştu.

‘Bir sürü cümle ‘Hayır’ için yeterli sebep’

Açıklamasının ardından Kanal D’den ya da dizinin yapım şirketinden şu ana kadar tepki gelmediğini söyleyen Çoruh, “Bu röportajın tamamını ‘Hayır’ için kullanabiliriz mesela. Bu röportajda söylediğim bir sürü cümle ‘Hayır’ demek için yeterli sebep…” dedi.