Oyuncu Şevket Altuğ’un ‘uzaklaşma’ nedeni: Toplumun değerleri değişti, bu ortamda olamam

Oyuncu Şevket Altuğ, ekranlardan uzak kalma nedenini anlattı: “Türk toplumunun değerleri değişti, bu ortamda ben olamam.”

75 yaşındaki Altuğ, son olarak 2002 yılında ‘Unutma Beni’ adlı televizyon dizisiyle ekranlara gelmişti.

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Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü köşesinde Altuğ’un ‘Haberinial’ adlı YouTube kanalına verdiği söyleşiyi taşıdı.

Altuğ, “Sizi neden göremiyoruz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Türk toplumunun değerleri değişti. Türk toplumuna sunulan işlerin içerikleri değişti. Yani ben şu andaki içeriklerle hiçbir dizinin içinde olamam. Eleştiri olarak kabul etsinler, biraz da yaşlılığıma versinler… Bütün yapılan işlerde tabanca, tüfek, millet birbirini öldürüyor. Bütün erkekler sakallı. Bizim zamanımızda sakal rol gerekirse bırakılırdı. Bu ortamda ben olamam.”

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İçinde olduğu işlerde topluma ‘sevgiyi, hoşgörüyü, toleransı, birlikte yaşamayı ve dayanışmayı’ öğretmeye çalıştıklarını aktaran Altuğ, “Böyle bir senaryo ile karşılaşırsam yaşıma rağmen hâlâ oynayabilirim. Ama karşılaşacağımı da pek zannetmiyorum” dedi.