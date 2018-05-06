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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Salih Kalyon: İktidar gibi düşünmüyorsan vatan hainisin

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İktidar gibi düşünmeyenlerin vatan haini ilan edildiğini belirten oyuncu Salih Kalyon, “Bu seçimde umudumuzu yitirmedik, bir şeyler olması gerekiyor” dedi.

Fotoğraf: Ekrann.com

Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak’a konuşan Kalyon, geçen seçimde başından geçen bir olayı anlattı. Kayınvalidesinin yatalak olduğunu ve ambulansta oy kullandığını söyleyen Kalyon, “AKP’li milletvekilleri itiraz etti. Açık alanda oyunu kullandı diye. Onlar gibi düşünmüyorsan, yani iktidar gibi, vatan hainisin” dedi.

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Kalyon sözlerine şöyle devam etti: “Bu seçimde umudumuzu yitirmedik, bir şeyler olması gerekiyor. Ya herkes düşüncelerini anayasamızda da belirtildiği gibi sözle yazıyla açıklayabilecek ya da… Atatürk’ümüzün ‘Mualimler Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…’ dediği gibi ya fikri vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz ya da iktidar gibi düşünmüyorsan vatan haini olacaksın. Bu ikisi arasında halk bir tercih yapmak zorunda. Yurttaş olmak çok zor iş bilinç, emek isteyen, güven isteyen bir iş. İnsanım ve benim de fikrim var. Onun için tiyatro da hep muhaliftir ve iktidarlar tarafından sevilmez.”

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