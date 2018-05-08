Oyuncu Özpirinçci’nin yeğenini istismar eden bakıcı yakalandı: Çalışma ve oturma izni yok

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Oyuncu Özge Özpirinçci’nin iki yaşındaki yeğenini istismar eden Özbek bakıcı yakalandı.

Özpirinçci Twitter’dan “İki yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!” diye yazmıştı.

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Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre, istismar anı gizli kamerayla ortaya çıkarılan Özbek dadının hem çalışma izni hem de oturma izni olmadığı tespit edildi.

6 Mayıs’ta polise giden Özpirinççi’nin kuzeni Helin Helvacıoğlu Tozman, iki yaşındaki oğlu Aren Burak’a bakması için Özbekistan vatandaşı Hatice isimli bakıcının evlerinde yatılı olarak kaldığını, çocuğun son zamanlarda hal ve hareketlerindeki değişiklikler sebebiyle evlerine güvenlik kamerası taktırdıklarını, 3 Mayıs günü kamera kayıtlarını izlediklerinde bakıcının çocuğun poposuna tokat atıp kendisini koltuğa fırlatarak kötü muamelede bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

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Tozman’ın Bakıcıyı evden kovduğunu, kendisinden şikayetçi olduğunu söylemesinin ardından soruşturma başlatan polis, bakıcının işe alımında aracılık eden kişiyi tespit etti.

Ardından Hatice ismini kullanan ve pasaportunda Özbekistan vatandaşı olduğu anlaşılan 28 yaşındaki Zurafo Ergasheva’ya ulaşıldı. Türkiye’ye yasal olarak 13 Kasım 2016 tarihinde giriş yaptığı fakat oturma ve çalışma izninin olmadığı anlaşılan şüpheli Ergasheva, gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilmesi beklenen bakıcının, alacağı cezaya göre sınır dışı edilme işlemleri başlatılacak.