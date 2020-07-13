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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Ozan Güven’e 13 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği öne sürülen oyuncu Ozan Güven hakkında iddianame hazırlandı.

Bulutsuz, Güven’in 13 Haziran’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Levent’te bulunan evinde kendisini darp ettiğini belirterek İstanbul başsavcılığına başvurmuştu. Güven ise suçlamayı reddetmiş, Bulutsuz’un kendisine saldırdığını söylemişti.

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İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Güven hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından üç yıl sekiz aydan 13 buçuk yıla kadar hapis istendi.

Mahkeme iddianameyi kabul ederse dava açılacak.

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