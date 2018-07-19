Oyuncu Nejat İşler’i darp eden işadamı: Eşimin yanında küfretti, iki-üç kez vurdum

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oyuncu Nejat İşler’i darp ettiği öne sürülen işadamı H.E.E., İşler’in kendisine eşinin yanında küfrettiğini söyledi.

İşler’in, fotoğraf çektirme talebini reddettiği kadının eşi tarafından darp edildiği yönünde haberler basına yansımıştı.

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DHA’ın konuşan 34 yaşındaki işadamı H.E.E., yeni evlendiği eşiyle balayındaki ikinci gecelerinde Gümüşlük sahilindeki bir restoran bara gittiklerini, yemeğin ardından kendisinin içki almak için bara yöneldiğini söyledi.

H.E.E., ardından yaşananları şöyle anlattı: “Ortam loş ışıklıydı. Nejat’ın olduğunu bile görmedim. Kendisini daha önceden Gümüşlük’te birkaç kez görmüştüm. İçkiye uzanınca kazayla çarpmış oldum. Özür diledim. Ardından bana ‘Buradan içki alamazsın, sen ne biçim adamsın’ dedi. Ben de Nejat İşler olduğunu fark edince ‘Abi zaten balayımızdayız, mutlu günümüzdeyiz özür dilerim, tatsızlık olmasın’ dedim. Nejat İşler de alkollüydü, işi büyüttü. Ayağa kalktı, üstüme yürüdü. Bana ‘Çık git buradan’ diyerek, eşimin yanında küfretti, rencide etti. Ardından garsonlar kolumuza girerek bizi barın dışına attı. Şaşırdık kaldık. Bir suç işlememiştik. Tekrar içeri girip eğlencemize kaldığı yerden devam etmek istedik. Bu arada Nejat İşler tekrar bana küfür ve hakaret etti. Ben de eşimin yanında beni rencide ettiği için yalan söylemiyorum iki-üç kez vurdum. Ondan sonra ortalık iyice karıştı.”

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İkisi beyzbol sopalı bir grup adamın gelip kendisini dövdüğünü, ardından da jandarmanın geldiğini ifade eden H.E.E., önce karakola, ardından da darp raporu için Bodrum Devlet Hastanesi’ne gittiklerini söyledi.

‘Fotoğraf olayı doğru değil’

H.E.E. şöyle devam etti: “Olay sonrası o da şikayetçi olmadı, ben de şikayetçi olmadım ama darp raporlarımız duruyor. Şikayetçi olmaya da gerek görmedik. Çünkü alkol ve eğlencenin olduğu yerde bunlar olabiliyor. Olmasa çok iyiydi. O ünlü bir oyuncu, ben bir işadamı. Kimseye yakışmadı bu davranış. Ben de Bodrum’dan ayrılarak Antalya’ya geçtim. Balayı tatilime devam ediyorum. Ancak olayla ilgili bazı anlatılanlar çok yanlış. Eşimin Nejat İşler ile ilgili bir fotoğraf çektirme isteği olmuş da Nejat İşler reddetmiş de… İki günlük eşimle kavga ediyormuşuz da… Nejat müdahale etmiş falan… Bunlar tamamen asılsız ve yalan. Tüm gerçekler bunlar.”

İşler’in Bodrum’daki avukatı Göray Karadut ise “Olmaması, yaşanmaması gereken bir tartışma. Fotoğraf çektirme isteğinden kaynaklandığını biliyorum ama iki taraf da şikayetçi olmayınca unuttuk gitti” dedi.