Oyuncu Müjdat Gezen’e ‘Burhan Kuzu’ya hakaret’ davasında ceza yok

Oyuncu Müjdat Gezen, AKP’li Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza verilmedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 67’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Gezen, Gezen’in avukatı Celal Ülgen ve Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Gezen, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin ortalama 10 bin lira olduğunu beyan etti.

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‘Bana hakaretlerini sonra öğrendim’

Savunma yapan Gezen, Kuzu’nun kendisine ettiği hakaretleri yeni öğrendiğini söyledi. Gezen şu ifadeleri kullandı: “Ben bunu daha önce öğrenseydim cevabım daha ağır olabilirdi. Basın açıklaması yaptığım esnada bir soru üzerine müştekiyi kast ederek koyunlar, kuzularla işimiz olmadığını söyledim. Devamında kullandığım ve Kuzu’nun üstüne aldığı inek, öküz cümlelerini ise sözlü saldırıda bulunan diğer kişileri kast ederek kullandım. Bunun Kuzu ile alakası yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Avukat Ülgen de Kuzu’nun fazla alınganlık gösterdiğini belirterek, “Hakaret kastıyla hüküm kurulacaksa karşılıklı hakaret var. TCK 129/3 gereği karşılıklı hakarette ceza verilmez” dedi.

Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan ise şu savunmayı yaptı: “Sanık savcılık ifadesinde ağzına geleni değil, aklına geleni söylüyorum demiştir. Ve aklen de bilinçli hareket etmiştir. Burada karşılıklı hakaret yoktur. 75 yaşını geçen bir söz üstadının söylediği sözlerden pişmanlığını dile getirmesini beklerdim. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz.”

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Tekrar söz alan Müjdat Gezen de “Burhan Kuzu bana yönelik sözleri karşısında pişmanlığını dile getirip özür dilemiş midir? Bunu merak ediyorum. Dokunulmazlık kisvesi altına sığınıp ağzına geleni söylüyorlar. Karşı tarafa ‘Bedel ödeyeceksin’ diyorlar. Ama bu devirler bitti artık” dedi.

Mahkeme, suçun haksız fiil altında gerçekleştiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

‘Abdülhamit-Atatürk meselesidir‘

Duruşmanın ardından hayranlarıyla fotoğraf çektiren Gezen, gazetecilere şunları söyledi: “Burhan Kuzu’nun sözlerini biliyorsunuz değil mi? Ben sözlerini bilmiyordum. Bilseydim bu kadar kibar konuşmazdım. Adalet tecelli etti, mutluyuz. Ne diyelim? Bu mesele aslında Burhan Kuzu-Müjdat Gezen meselesi değil, Abdülhamit-Atatürk meselesidir.”

Ülgen de “Karşılıklı hakarete ilişkin maddenin uygulanmasını istemiştik. Ancak mahkeme hakimi bu sözleri söylemenizi gerektirecek haksız tahrik var dedi ve ceza uygulamadı” dedi.

Dört yıl hapsi istenmişti

İstanbul Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gezen’in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasından sonraki konuşmasında Kuzu’ya hakaret ettiği belirtiliyor. Kuzu’nun suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Gezen’in ‘hakaret’ suçundan üç aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.