Oyuncu Laçin, tweet’ini Erdoğan’la savundu: ‘Medine’ sözünde dini içerik yok

Oyuncu Berna Laçin, Twitter paylaşımı gerekçesiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Laçin savunmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a atıf yaparak “Nasıl ki Suud’ların yaptığı cinayeti anlatırken ‘katiller’ dediğinde Müslümanları kast etmiyor ise ben de Medine şehrinden bahsederken bunu İslamiyet ve müslümanlıkla bağlamadım” dedi.

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Çocuk istismarına karşı idam cezasının geri getirilmesi için kampanya başlatılması üzerine Berna Laçin, 3 Temmuz’da Twitter’dan “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” diye yazmıştı.

Bunun üzerine oyuncu hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyleİstanbul Anadolu 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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‘Troller saldırdı’

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına Laçin ve avukatı katıldı. Laçin, kimlik tespiti sırasında oyunculuk yaptığını, aylık gelirinin de 10 bin lira olduğunu söyledi.

İddianamede geçen ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmediğini söyleyen oyuncu, tweet’in dinle ilgili değil idamla ilgili olduğunu kaydetti: “Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır.”

Kaşıkçı olayını hatırlattı

Sosyal medyada yaratılan infial ile günlük yaşamında karşılaşmadığını söyleyen Laçin, “Ne benim şahsıma bir tehdit gelmiştir ne de halk arasında bir tartışma, bir atışma olmuştur. Günlük hayatta karşılığı yoktur. Sadece sanal dünyada kalmış bir olaydır” diye konuştu.

Davaya konu tweet’te Medine şehrinin adı geçtiği için yargılandığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Medine şehrinin adı geçtiği için iddianame de oradan tutturdu. Oysa ki benim bahsettiğim, idamın bulunduğu şehirler içinde verilmiş bir örnektir, herhangi bir dini içeriği yoktur. Nasıl ki ‘Sultanahmet’te hırsızlık çok arttı’ desem camiye bir hakaret değil ise buradaki Medine sözü de dini bir içerik taşımamaktadır. Şehirlerin kutsalları vardır ama o şehirde doğup büyüyen herkesi kutsal saymak mümkün değildir. Bunun böyle olmadığı da çok yakın zamanda (Cemal) Kaşıkçı cinayetiyle hepimiz gördük. Bana saldırıların öznesi olan Arap kardeşlerimiz Müslümandır. Dolayısıyla ‘Böyle bir şey yapmaz’ cümlesinin içinin de boş olduğunu gördük. Nasıl ki sayın cumhurbaşkanımız Suud’ların yaptığı cinayeti anlatırken ‘katiller’ dediğinde Müslümanları kast etmiyorsa ben de Medine şehrinden bahsederken bunu İslamiyet ve müslümanlıkla bağlamadım.”

Laçin savunmasını şöyle sürdürdü: “Kaldı ki 30 yıldır tüm canlı yayınlarda, röportajlarda her an halkın önünde olan biriyim. Altı-yedi yıldır Twitter kullanıyorum, 5-6 bin tweetim var. Bugüne kadar bir kere bile değil kendi dinime hakaret etmek, başka dine mensup insanlara karşı nezaketsiz bir sözüm bile olmamıştır. Bütün kayıtlar da ortadadır.”

‘Tesadüfen aklıma geldi’

Laçin, mesajı paylaştığı günlerde hacca giden bir Türk kadının kaçırılıp esir tutulmasının gündem olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı: “Bu konular tazeydi. O sırada konu idam olduğu için idam yönetiminde olan ülkeler içinde tesadüfen Suudi Arabistan aklıma geldi. En popüler olduğu için örneği oradan verdim, bir kasıt yoktur. Tamamen bir şehir adı kullanılmıştır. İçerik idamdır. Etiket idamdır. Peygamberimizin ya da ehlibeytinin mezarının bulunduğu kutsal bölgelere ilişkin herhangi bir ifade veya söz, söz konusu değildir.”

Laçin, iddianamenin kendisi için ağır olduğunu dile getirdi.