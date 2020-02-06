Oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında hayata veda etti

ABD’li film yıldızı Kirk Douglas 103 yaşında hayata veda etti.

Fotoğraf: Reuters

Ünlü aktörün kendisi gibi oyuncu oğlu Michael Douglas kişisel Facebook hesabından “Ben ve erkek kardeşlerim Kirk Douglas’ın bugün 103 yaşında hayata veda ettiğini açıklamaktan derin bir üzüntü duyuyoruz” paylaşımı yaptı.

Reklam

Douglas, 70 senelik kariyeri boyunca 90’dan fazla filmde rol aldı; ‘Vikingler‘ ve ‘Spartaküs’ gibi filmleriyle 1950’ler ile ’60’larda gişede büyük başarıya ulaştı.

Douglas aynı zamanda Hollywood’un 1950’lerde komünist hareket ile bağlantısı olan aktörleri, yönetmenleri ve senaristleri kara listeye almasıyla ilgili uygulamanın sonlandırılmasında da büyük bir rol oynadı.

Üç kez Oscar’a aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Akademi Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.