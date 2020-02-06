Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında hayata veda etti

ABD’li film yıldızı Kirk Douglas 103 yaşında hayata veda etti.

Fotoğraf: Reuters

Ünlü aktörün kendisi gibi oyuncu oğlu Michael Douglas kişisel Facebook hesabından “Ben ve erkek kardeşlerim Kirk Douglas’ın bugün 103 yaşında hayata veda ettiğini açıklamaktan derin bir üzüntü duyuyoruz” paylaşımı yaptı.

Reklam

Douglas, 70 senelik kariyeri boyunca 90’dan fazla filmde rol aldı; ‘Vikingler‘ ve ‘Spartaküs’ gibi filmleriyle 1950’ler ile ’60’larda gişede büyük başarıya ulaştı.

Douglas aynı zamanda Hollywood’un 1950’lerde komünist hareket ile bağlantısı olan aktörleri, yönetmenleri ve senaristleri kara listeye almasıyla ilgili uygulamanın sonlandırılmasında da büyük bir rol oynadı.

Üç kez Oscar’a aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Akademi Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Reklam

SON HABERLER

Van’da çığ felaketi: 33 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. 30 kişiye ulaşıldı, geri kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘derece’ yanıtı: Kimse doğuştan cumhurbaşkanı olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım” ifadelerine, “Derece deyince benim aklıma Fahrenheit ya da Celcius gelir, insan değil. Açıkçası kimse doğuştan belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı olmadı” cevabını verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...