Oyuncu Kelly Preston’ın ölümünü eşi Travolta duyurdu: Güzel karım kansere karşı yürüttüğü mücadeleyi kaybetti

Hollywood yıldızı John Travolta’nın kendisi gibi oyuncu eşi Kelly Preston, 57 yaşında, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Travolta, ‘Twins’ (İkizler), ‘Jerry Maguire’ (Yeni Bir Başlangıç), ‘From Dusk Till Dawn’ (Gün Batımından Şafağa) gibi filmlerde rol alan 29 yıllık eşi Preston için Instagram’da şunları yazdı:

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“Benim güzel karım Kelly meme kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. Çok sayıda kişinin sevgi ve desteğiyle çok cesur bir savaş verdi. Bir süre annelerini kaybeden çocuklarımın yanında olacağım. Bu nedenle bu süreçte bizden haber alamazsanız şimdiden affınıza sığınıyorum. Ama bilin ki desteğinizi hissediyorum.”

Travolta, mesajında, Preston’la ilgilenen sağlık çalışanlarına ve onun yalnız bıakmayan dostlarına teşekkür etti.

Preston’ın hasta olduğunu gizli tutmak istediği belirtildi.

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Çitfin oğulları Jett Travolta, 2009’da, 16 yaşındayken, Bahamalar’da ailece tatil yaptıkları sırada epilepsi nöbeti sonrasında hayatını kaybetmişti. İkilinin Ella Bleu ve Benjamin adlarında iki çocuğu daha var.

Preston, 2018 yapımı biyopik ‘Gotti’de, Travolta’yla aynı projede rol almıştı.