Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Jerry Stiller hayatını kaybetti

Seinfeld‘ dizisindeki Frank Costanza rolüyle geniş hayran kitlesi kazanan Jerry Stiller 92 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ben Stiller babasının doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı. Stiller, Twitter’daki paylaşımda müthiş bir baba, büyükbaba ve 62 yıl boyunca adanmış bir eş olduğunu belirttiği babasının çok özleneceğini dile getirdi.

Reklam

2015’te hayatını kaybeden eşi Anne Meara ile birçok komedi işinde yer alan Jerry Stiller ‘The King of Queens‘ dizisiyle de büyük başarı yakalamıştı.

SON HABERLER

50 gün sonra ‘güneş’i gördüler

21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündeki büyükler, 49 gün sonra gün ışığını gördü. Dışarı çıkmaktan hepsi memnundu ama kendilerine getirilen kısıtlama konusunda ikiye ayrılmışlardı. Bazıları, kısıtlamanın ağır hatta ceza gibi olduğunu söylerken ikinci gruptakiler, “Allah devletten razı olsun, çok doğru yaptılar bizim iyiliğimiz için gerekliydi” görüşündeydi.

50 baroya göre yönetim seçiminde değişiklik ‘FETÖ projesi’

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da bulunduğu 50 baro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, baroların seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söylemesi sonrası ortak bir açıklama yayınlayarak söz konusu değişikliğin bir ‘FETÖ projesi’ olduğunu savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...