Oyuncu Jerry Stiller hayatını kaybetti

‘Seinfeld‘ dizisindeki Frank Costanza rolüyle geniş hayran kitlesi kazanan Jerry Stiller 92 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ben Stiller babasının doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı. Stiller, Twitter’daki paylaşımda müthiş bir baba, büyükbaba ve 62 yıl boyunca adanmış bir eş olduğunu belirttiği babasının çok özleneceğini dile getirdi.

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2015’te hayatını kaybeden eşi Anne Meara ile birçok komedi işinde yer alan Jerry Stiller ‘The King of Queens‘ dizisiyle de büyük başarı yakalamıştı.